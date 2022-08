Bivol es el campeón de la categoría y debe cumplir con el combate frente a Ramírez, retador oficial a la corona.

“Zurdo” Ramírez ha dicho estar listo para su pelea contra el campeón Dmitry Bivol.

“Desde hace años he querido pelear con Bivol. Siento que puedo ganarle y se lo he dicho a mi equipo. Desde que llegué a Golden Boy he tenido el deseo y ahora podré hacerlo”, dijo Ramírez.

El split de la subasta será de 75 por ciento para el monarca y 25 por para el sinaloense.