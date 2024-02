“La cereza de este pastel, sin lugar a duda, lo representa el guacamole con totopos, que se ha convertido en la entrada obligada al comer en cualquier tipo de restaurante al que se vaya. Los estadounidenses se han vuelto proclives al consumo de guacamole y para hacerlo no hay más que de una sopa: tener aguacate. Su alta demanda ha elevado su importación y los Estados Unidos nos compran cada vez más toneladas.

El guacamole es la botana estelar que no puede faltar en ninguna reunión que se organice para ver el Super Bowl, por lo que tan grande como es su audiencia, son las personas que estarán degustando guacamole a la hora de ver el partido y el show del medio tiempo, en esta ocasión a cargo de Usher.

Pero como todo en la vida, el reto mayor, más allá de que gane el mejor entre los Jefes de Kansas City o lo s 49ers de San Francisco , para los productores de aguacate mexicanos, es que las pandillas de delincuentes que flagelan al territorio nacional no les causen estragos a sus envíos de aguacate que van en marcha a todo vapor para abastecer el mercado estadounidense, esperando lograr un envío libre de extorsión.

“Quién iba a pensar que luego de décadas de desencuentros entre México y Estados Unidos, no obstante tener la frontera terrestre más grande del mundo, la población de migrantes más importante en aquel país, por mucho, es la mexicana. Cuenta con cerca de 50 millones de personas viviendo prácticamente en todos los estados, formando una verdadera diáspora, convirtiéndose en un actor económico, social y político de gran relevancia en la agenda doméstica del pueblo estadounidense. Lo que ha venido a zurcir nuestras heridas binacionales, al final del día, es la comida”, comentó Rivera.

Desde Boston a Connecticut, Washington, Baltimore, Filadelfia, Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Nueva Orleans, Little Rock, Houston, San Antonio, etcétera, no hay un solo poblado, ciudad o megalópolis estadounidense en donde no vivan mexicanos y se venda su comida. El taco y el burrito ya forman parte del elenco del fast food.

El Super Bowl se jugará este próximo 11 de febrero en Las Vegas, en un estadio pletórico tanto adentro como afuera, donde la gente amplifica el show al seguir la justa deportiva desde sus carros en los cajones de estacionamiento del estadio. La audiencia irá en ascenso al trasladarse a los grandes hoteles de la ciudad en donde todos los huéspedes seguirán las incidencias del partido.

Su curso continuará elevándose de manera exponencial al respecto de los televidentes de ciudad en ciudad, de país en país, convirtiéndose en una de las principales audiencias globales televisivas del año. La edición del 2023 alcanzó 115 millones de espectadores aproximadamente. Este Super Bowl seguro rebasará ese número.