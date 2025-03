MAZATLÁN._ El equipo de Tilines dominó de principio a fin su compromiso sobre Delfines 12-6, en la final de la categoría Sub 18 varonil, en el cierre de la segunda edición del Torneo FIBA 3x3 México 2025, en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Los dinámicos encuentros se efectuaron este fin de semana con una asistencia de 70 conjuntos en los niveles de Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20. La Libre, que iba a repartir 5 mil pesos al campeón, no se realizó debido a que no completó la cuota mínima de equipos.