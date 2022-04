“Me sentí muy emocionada de volver al ring, fue mi primera competencia después de Tokio por cuestión de una lesión; estoy muy feliz porque me sentí bastante bien, no me molestó para nada, regresé más fuerte, motivada, concentrada y con la mira puesta en París 2024”, compartió la sinaloense a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) .

“Fue una competencia bastante dura donde nos medimos con los mejores del continente; ahora, nos estamos poniendo en la mira del boxeo, nos voltean a ver con más nivel, tanto hombres como mujeres, y eso me deja muy contenta porque saben que cuando se enfrentan a México tienen que darlo todo para poder ganarnos”.

Para cumplir con la meta y lograr la clasificación a la siguiente justa veraniega, la seleccionada nacional adelantó que competirá en un peso más abajo, en los 66 kilogramos, debido a las modificaciones que se efectuaron en todas las divisiones.

“Voy a tener que bajarme porque es muy pronto para hacerlo con el Mundial tan cerca, sería dar mucha ventaja porque nunca he estado ese peso y no sé cómo me vaya a sentir; mis planes son bajar después para competir en 66 kilos en los torneos y copas que van a haber”, dijo.

De acuerdo con el nuevo sistema de criterio de clasificación para París 2024, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés) antes conocida como la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado (AIBA) dio a conocer que los nuevos pesos para la rama femenil son: 50 kilos, 54 kilos, 57 kilos, 60 kilos, 66 kilos y 75 kilos; mientras que, en la varonil, son: 51 kilos, 57 kilos, 63.5 kilos, 71 kilos, 89 kilos, 92 kilos y +92 kilos.

Ante esta situación, Brianda Tamara Cruz, comenzará a competir en esta división luego de su próxima participación en el Campeonato Mundial Elite Femenil, que será en Estambul, Turquía, del 8 al 10 de mayo. “El Mundial será mi última competencia en 70 kilos, van a cambiar el peso y me voy a bajar a 66 kilos porque va a ser el nuevo peso olímpico”.

Para llegar en las mejores condiciones, la pugilista se prepara en Mazatlán, Sinaloa, lugar en el que entrena a lado de hombres que le ayudan a mejorar su técnica y soltar unos puños con más fuerza.

“Sigo entrenando en mi gimnasio, donde me preparé para el continental. Me ayudan los hombres a boxear, porque no hay mujeres en mi peso; voy a seguir entrenando aquí hasta el festival olímpico y quedarme allá (Ciudad de México) para el Mundial”, indicó.