LAS VEGAS._ Taylor Swift y Travis Kelce se han convertido en una de las parejas más mediáticas tanto del mundo del espectáculo como del deportivo, pese a eso no dejan pasar la oportunidad de compartir su amor con todo el mundo.

A través de las redes sociales circularon varios videos de la fiesta que se vivió en el famoso Zouk Nightclub de Las Vegas, Nevada, en donde el dúo musical conocido como The Chainsmokers puso un gran ambiente con su mezcla de música.

Así fue como Taylor Swift y Travis Kelce cantaron ‘You Belong with Me’

Aprovechando la euforia generada por Taylor Swift en la última temporada de la NFL, el dúo de DJs aprovechó para tocar en versión electrónica el tema ‘You Belong with Me’, uno de los primeros éxitos de la famosa cantante.

Cuando empezó la canción, Travis Kelce no dúo en liderar a la multitud y buscar a su amada para dedicarle la canción. En el fondo se apreció a Taylor Swift señalando a Kalce mientras bailaba, levantaba su bebida y le cantaba la frase ‘You belong with me’ (Me perteneces a mí).