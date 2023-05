“Para el Instituto son muy importantes las actividades que venimos haciendo, y hoy en día, trabajar con los entrenadores es uno de los puntos más importantes, por eso, el día de hoy nos visita esta persona (Óscar Gadea) que es un hombre demasiado capacitado, entrenador, docente, estamos orgullosos de que esté aquí, una persona que tiene un desarrollo internacional en atletismo, y la experiencia que tiene, a los entrenadores les va a servir mucho”, expresó Cascajares Ramírez.

El metodólogo Óscar Gadea agradeció la invitación y a las personas que hicieron posible el estar en la capital sinaloense.

“Es un placer está aquí para respaldar esta propuesta del Instituto, tratar de capacitar a sus entrenadores, y mejorar definitivamente el deporte. La actividad que iniciamos hoy y se extenderá hasta el lunes, tiene como objetivo intercambiar con los entrenadores, docentes, información y experiencia”, resaltó el entrenador.

“La tarea del entrenador(a) es evidentemente práctica, eso no quiere decir que no empecemos con una fundamentación teórica en todo lo que hacemos, pero tenemos que ser capaces de llevar la teoría a la práctica. Una muy buena teoría es la base para tener una mejor práctica, no es necesaria tener una larga formación académica, tener años de estudio, lo importante es, saber leer, comprender, apropiarse de la teoría y transformarla en algo práctica, de eso se trata”.