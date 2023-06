“La artroscopia fue en el tendón del psoas izquierdo que me ha tenido apartado de la competición desde enero”, comenzó su escrito. “También se regularizó una lesión antigua del labrum de mi cadera izquierda que con toda seguridad ayudará a la mejor evolución del tendón”.

Rafael Nadal no se da por vencido y este viernes por la noche se sometió a una intervención quirúrgica dentro del proceso de recuperación de una lesión en el psoas izquierdo , que lo mantiene lejos de la competición desde el pasado mes de enero.

El campeón de 22 títulos de Grand Slam se realizó la intervención en la Clínica Teknon de Barcelona y tuvo palabras de agradecimiento para el equipo médico. “Quiero agradecer a los doctores Marc Philippon, Jaume Vilaró y Angel Ruiz-Cotorro por su trabajo”, añadió.

“Iniciaré la rehabilitación funcional progresiva inmediatamente y el proceso de recuperación normal me dicen que es de 5 meses, si todo va bien”, explicó sobre los plazos a partir de ahora.

El pasado 18 de mayo, Nadal anunció ante los medios de comunicación que no formaría parte del cartel de Roland Garros en 2023 y que, probablemente, la próxima temporada será la última de su carrera. Ahora intentará llegar a punto a 2024.

“Una vez más agradeceros todo el apoyo que me habéis mostrado y que me mostráis cada día. Hoy además en el día de mi cumpleaños. No en el lugar deseado ni soñado, si bien igualmente GRACIAS”, cerró.