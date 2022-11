“Me siento tranquila porque he terminado con una etapa de mi vida, para iniciar otra, pero siempre ligada al deporte. Contenta por todo lo que el taekwondo me dio”, dijo la ahora ex competidora en entrevista para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Pudo haber asistido a Tokio 2020, pero el destino determinó que era el momento de dar paso a otra historia.

“Me voy con mucha alegría de que cumplí lo que me propuse, no solo en lo deportivo, sino en lo personal, puse la bandera de México en lo más alto desde un Abierto, Juegos Centroamericanos, Juegos Olímpicos, Mundiales, Juegos Panamericanos, mucha enseñanza que me dio el deporte. Me quedó con muchas cosas”, expresó.

Así como en las citas veraniegas, María Espinoza sumó las tres medallas mundiales, ya que luego de China, sumó el bronce en el concurso de Muju, Corea en el 2017 y la plata llegó en Manchester 2019, justo antes cuando la pandemia del Covid-19 dejó al mundo en una inactividad inusual.