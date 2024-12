MAZATLÁN._ El entrenamiento previo en la altura del Estado de México fue la clave para que Antonio Vara y Reyna Isela Rivera se llevaran el primer lugar en los 21 kilómetros del Maratón Pacífico Mazatlán 2024 durante la mañana de este domingo; así lo confirmaron los propios competidores mexiquenses. Antonio Vara Ortega explicó que la dosificación de los tiempos durante la competencia le ayudó a sobreponerse a las adversidades, además de sentirse bien en casa aspecto del medio maratón pese a que fue la primera vez en Mazatlán.

“Me sentí muy bien, trabajamos a un buen ritmo, me gustó la verdad, los últimos kilómetros fueron la clave y de ahí para adelante. “La estrategia fue irme dosificando, saber cómo iba el ritmo de los otros corredores, no apresurarme, y a pesar que iba muy bien en la ruta, en la parte final decidí meterle para ya asegurar el triunfo”, indicó Vera Ortega.

Agregó que no sintió ninguna presión ni incomodidad durante el recorrido en las avenidas del puerto, lo que le permitió cerrar de buena manera su calendario de actividades del 2024. “El recorrido estuvo perfecto, no me sentí presionado en ningún momento, soy muy bueno en subidas, había unas cuantas subidas y subí súper bien. Nunca había corrido aquí en Mazatlán, la verdad es un lugar hermoso, me gustó mucho, me sentí excelentemente bien.

“Con esta competencia yo creo que ya acaba mi calendario; el próximo año vamos a Veracruz para otro medio maratón. Para éste tuve una buena preparación y siempre me sentí bien, la victoria se la dedico a todos los que me han apoyado y han estado ahí conmigo; saben que no les voy a fallar y no me voy a fallar a mí mismo, así que vamos a seguir hacia adelante sin importar qué”.

Participación emotiva: Rivera Carrillo En tanto, Reyna Isela Rivera Carrillo también compartió su entusiasmo por obtener el triunfo en el medio maratón, señalando que practicar otras modalidades de atletismo le ayudaron a competir en un gran nivel en Mazatlán, un lugar que recordará con mucho cariño.

“Una participación muy emotiva. Muy contenta y agradecida por terminar el año así. Soy una atleta Adidas, así que me siento orgullosa de representar a la marca con este triunfo. Fue una buena ruta, me preparé haciendo trail running, hago altura, vengo de una ciudad con altura, entonces correr al nivel del mar fue algo muy bueno”, explicó Rivera Carrillo.