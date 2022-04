Bogdan Bogdanovic, de 19 puntos y 3 robos desde el banco, y Danilo Gallinari, con 14 puntos, también hicieron lo suyo para unos Hawks que perdieron a Clint Capela por lesión en el final del segundo cuarto pero a pesar de ello ganaron por 56-40 la segunda mitad contra unos Cavaliers que fueron de mayor a menor de forma literal en el partido, como lo enseña su anotación en cada cuarto: 36-25-23-17.

Lauri Markkanen, de 26 puntos y 8 rebotes (6-12 en triples) fue el máximo anotador de Cleveland, equipo para el que sumó 21 puntos Darius Garland y 18 Evan Mobley. Cuando Atlanta ajustó su defensa, los Cavaliers no encontraron respuestas al no tener más tiros abiertos en el perímetro y se fueron con las manos vacías del Play-In, en el que tuvieron doble oportunidad para llegar a Playoffs por primera vez desde que se marchó LeBron James en 2018, pero no lo lograron.

Atlanta se enfrentará con Miami Heat en la primera ronda de los Playoffs: la serie comenzará este domingo en el sur de Florida.