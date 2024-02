Pero Kelce no se sentía tan entusiasmado desde el principio, ya que se vio limitado a una recepción para una yarda en la primera mitad, y las cámaras vieron a un Kelce furioso golpeando a su entrenador en jefe, Andy Reid , gritándole y tirándolo de su zona mientras los Chiefs estaban luchando.

En el episodio más reciente de su podcast New Heights, Kelce y su hermano Jason Kelce discutieron el evento en cuestión, que probablemente habría sido una historia más importante si los Chiefs hubieran perdido ante los 49ers.

Jason le dijo a Travis: “Cruzaste la línea”, y Travis no estuvo en desacuerdo.

“Lo hice. Lo hice”, dijo. “No puedo entusiasmarme cuando golpeo al entrenador (Reid) y eso lo hace perder el equilibrio y esas cosas. Cuando tropezó, pensé, ‘Oh, m---’ en mi cabeza”.

Jason Kelce también se sintió ofendido por los gritos de su hermano a Reid.

“Seamos honestos, los gritos en su cara también son exagerados”, dijo Jason. “Creo que hay mejores formas de manejar esto, retrospectivamente”.

Travis admitió su culpa, pero profesó su amor por Reid.

“Soy un tipo apasionado”, explicó. “Amo al entrenador Reid. El entrenador Reid sabe cuánto amo jugar para él. Cuánto amo ser un producto de su carrera como entrenador.

“No jugaré para nadie más que para Big Red. Si se da por vencido este año, estaré con él, hombre”.

Afortunadamente para Kelce, Reid ha dicho que regresará a Kansas City en 2024 para buscar el tercer campeonato consecutivo de los Chiefs. Y Reid ya había perdonado a su ala cerrada estrella después del partido.

“Está emocionado en cada partido”, dijo Reid el domingo por la noche en Las Vegas. “Lo entiendo. Escucha, tengo cinco hijos, así que entiendo cómo va eso. Lo que me encanta es que a él le encanta jugar y quiere ayudar a su equipo a ganar. No es algo egoísta, eso no es lo que es, y lo entiendo.

“Entonces, por mucho que él choque conmigo, lo persigo y lo entendemos. Simplemente me tomó fuera de balance”.

Durante la primera mitad, el jugador le hizo un reclamo de forma airada a Reid, que incluso llegó hasta el contacto físico.

“No me descartes aquí (en el Super Bowl), puedo hacerlo”, se reveló lo dicho por Kelce a Reid a través de la NFL, vía NBC.

(Con información de NFL)