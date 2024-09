PARÍS._ En una gran carrera, recuperando posiciones, el para nadador Ángel Camacho se quedó a tres centésimas de conseguir su tercera medalla en los Juegos Paralímpicos París 2024 al ubicarse en el cuarto lugar de los 200 metros libres S4 imponiendo récord de América con 2:55.20 minutos.

Fue el japonés Takayuki Suzuki, con 2:55.17 minutos quien le arrebató el tercer puesto a Camacho.

“Cuarto lugar en unos Juegos Paralímpicos, bajar mi tiempo y hacer récord americano me tienen contento, aunque no fue el resultado que queríamos, por tres centésimas no pudimos colgarnos la medalla de bronce, pero igual estoy contento por haber competido y bajar mi tiempo”.