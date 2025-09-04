Tyson vs. Mayweather: dos leyendas se enfrentarán en una exhibición histórica en 2026

Tyson, quien cumplirá 60 años en 2026, no ocultó su incredulidad ante la decisión de Mayweather de aceptar el reto.

Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta ni la sede, el cartel oficial ya circula con la frase “Leyenda vs. Leyenda” , anticipando un choque entre dos figuras que marcaron épocas distintas en el boxeo.

Mike Tyson sorprendió al mundo al anunciar en sus redes sociales una pelea de exhibición frente a Floyd Mayweather Jr. , pactada para el año 2026.

“Todavía no puedo creer que Floyd quiera hacer esto. Va a ser perjudicial para su salud, pero él quiere hacerlo, así que está firmado y ¡va a suceder!”.

El ex campeón de peso completo, conocido por su estilo explosivo y su pegada demoledora, aseguró que el boxeo ha entrado en una era de lo impredecible, y esta pelea es prueba de ello.

Por su parte, Floyd Mayweather Jr., de 49 años, se mostró firme en su postura.

“Llevo 30 años haciendo esto y ningún boxeador ha podido empañar mi legado. Ya saben que si hago algo, será algo grande y legendario”.

Con un récord profesional de 50-0, Mayweather ha convertido las peleas de exhibición en espectáculos millonarios, enfrentando a celebridades y figuras emergentes. Su estilo defensivo y su capacidad para generar atención mediática lo mantienen vigente en el mundo del boxeo.

La pelea estará regida por reglas especiales aún por definirse, con el objetivo de equilibrar la diferencia de peso entre Tyson, ex campeón de los pesados, y Mayweather, quien nunca superó las 154 libras. No será un combate oficial, por lo que ninguno de los dos expondrá su récord profesional.

Más allá del resultado, el enfrentamiento representa un fenómeno cultural: el choque entre la brutalidad de Tyson y la precisión de Mayweather, dos estilos opuestos que han fascinado a generaciones enteras.