“Sé por lo que pasé, las dificultades que tuve, por eso es que disfruto y sigo tomando de alguna manera este bronce, que me llena de orgullo”.

“Fue complicado, al final saber y ser muy maduro en asimilarlo. Llego a París con el ligamento cruzado roto, pero aún así, fue una decisión difícil el estar positivo y decir, así voy a pelear, y no solamente ir a pelear, sino que el traer un buen resultado, fue algo importante, pero tenía el objetivo muy claro que estas adversidades quedaron a un lado”, resaltó García López.

‘Chayito’ Espinoza le conecta energía

El tener a su lado la tres veces medallista en los Juegos Olímpicos (Pekin 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016), María del Rosario Espinoza le ayudó a conquistar el bronce.

“En esta ocasión, fue una pieza clave, porque al final estuvo ahí respaldándome, y la verdad que supe aprovechar al 100 por ciento todos los consejos que ella me daba, y me llenó de energía cuando iba a pelear por el bronce, ella estuvo en esa situación en Londres, y creo que, siento que me cargue de esa energía para dalo todo en el área”, destacó.