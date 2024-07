El vigente campeón se sacudió uno de sus partidos más intensos en el All England Club, remontando por 6-7(1), 6-3, 6-4, 6-4 a Daniil Medvedev en dos horas y 58 minutos de esfuerzo. Ante el hombre que rompió su defensa del trono en el pasado US Open, Alcaraz evitó caer en el mismo destino, encontrando los golpes para frenar a uno de los jugadores más experimentados del circuito.

“Estoy muy contento con mi actuación de hoy”, reconoció Alcaraz durante su entrevista en pista. “He comenzado con muchos nervios. Él estaba dominando el partido, jugando un gran tenis con el servicio y con el resto”.

“Ha sido complicado, pero he intentado quitarme los nervios al comienzo del segundo set. Me ha sido de gran ayuda ponerme con 3-1 y, desde entonces, pude hacer mi juego y disfrutar algo más del partido. He intentado conectar grandes golpes y me he movido bien. En general, creo que he hecho un gran partido”.

El encuentro nació con un respeto mutuo a ambos lados de la red. Medvedev, que un año atrás apenas logró nueve juegos en la penúltima ronda de Londres, saltó a la cancha con una convicción renovada. Una posición al resto más adelantada, un segundo servicio poderoso y un ataque sin tregua sobre la derecha de Alcaraz le dieron un peso nuevo ante el español, que sufrió para encontrar su ritmo en el partido.