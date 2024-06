Un logro especial llegó para Sigi Sergio Cruz, quien además de llevarse la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de disco, cumplió su sueño al conquistar la marca americana de la especialidad, después de intentarlo en varias competencias, pero en el lanzamiento de jabalina.

“Me siento muy contento, todo el entrenamiento valió la pena, vamos a seguirle entrando con más ánimos al deporte y a seguirle dando para adelante. Mi familia me recibió muy emocionada, me abrazaron y me dijeron que siempre creyeron en mí, que puedo llegar más lejos”, expresó Cruz.

En la pista, Naomi Ríos se inspiró en la velocista estadounidense, Sha’Carri Richardson, y se colgó tres medallas de oro, en 100, 200 y 400 metros; por su parte, Gerardo Páez combinó logros en pista y campo, con medalla áurea en 100 metros planos y plata en 400 metros, mientras que su segunda presea dorada fue en salto de longitud.