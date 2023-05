“Con Benito (Valenzuela) peleamos este 12 de mayo en una revancha contra Ismael Soto, la vez anterior tuvimos ciertas complicaciones a la hora de subirnos al ring y fue un empate justo, tuvimos una falta de concentración y nos quedamos con la espinita de agarrar la revancha, vamos terminando con las dudas que pudimos haber tenido o dejado en la mente de los espectadores, vamos con todo y estamos entrenando muy duro para esta vez, 12 de mayo no se lo pierdan en la función de JD Promotions porque Benito viene con todo”, mencionó Murillo.

Con el compromiso en puerta para la próxima semana, la dupla Valenzuela-Murillo ya afina detalles para llegar en mejor forma y buscar ese triunfo que los mantenga en plan ascendente en la joven carrera de Benito dentro del profesionalismo.

Asimismo, Héctor Murillo está al frente del gimnasio Box Fit Valle Alto, donde tiene a niños, jóvenes y adultos en aprendizaje del boxeo, siempre teniendo en cuenta su peculiar estilo para trabajar y ese sello que caracteriza a sus peleadores dentro del ring:

“A mí me interesa un peleador constante arriba del ring, que no deje mucho tiempo sin estar peleando, es decir, tiro mi combinación, me acomodo y vuelvo a seguir tirando golpes, no son peleadores que no se brinden al público o que se pongan a huir del combate, mis peleadores van al choque y buscando el intercambio de golpes, tratando de sacar la mejor tajada de ellos y para eso se entrena, saben boxear, eludir y hacer contragolpes, pero la característica es que, aún con los contragolpes, siempre son de mucho choque, yendo para adelante y buscando que el rival sea el que ataque para ellos empezar con su trabajo”, agregó.