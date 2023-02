CULIACÁN._ Este 2023 arrancará de gran forma para JD Promotions en lo que será su primera función del año, trabajando a la par con Matchroom en un magno evento programado para el próximo sábado 4 de marzo en el Polideportivo Juan S. Millán de Culiacán y donde se tendrá la participación del culichi Alexis “Chapito” Molina , en la velada boxística que estará estelarizada por la batalla Fierro vs. Estela.

“Espero un año de muchos retos, un 2023 de logros, me he preparado bastante fuerte y creo que estoy listo para afrontarlo. Me siento muy bendecido y muy afortunado, creo que es una gran oportunidad, Matchroom es una gran empresa y es la primera vez que vienen a Culiacán, que nos den el privilegio de participar en la cartelera es algo grande”, mencionó Molina Aguirre.