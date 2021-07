Este 30 de julio se llevará a cabo la función “González vs. Mejía” de JD Promotions, en colaboración con Fresh Productions, desde el Polideportivo Juan S. Millán, donde la contienda estelar va a enfrentar a Kevin “Chacal” González ante el nicaragüense Alexander “Popeye” Mejía en pelea a 10 Rounds en los Pesos Super Gallo y el culichi sabe que tendrá un gran reto.

Después de una gran victoria en marzo ante Iván Morales, el joven de 23 años ha tomado mayor madurez y preparación para afrontar su pelea de este mes.

“Una victoria importante, nos ayudó mucho mental y físicamente, sabemos que vienen retos más grandes y ganarle a Iván Morales nos sirvió bastante, él ha estado en la élite y peleado por el título del mundo, entonces eso nos ayudó mucho a crecer, aspirar a cosas más grandes, me siento bien para este 30 de julio”, mencionó Kevin.

Por su parte, enfrentar a Alexander Mejía (17-1-0) será un duro sinodal en su carrera, ya que ambos llegan en gran momento.

“Tengo una pelea que la considero más dura que la pasada contra Iván, voy contra un rival experimentado y fuerte, sabemos que Nicaragua ha tenido muchos campeones y la mayoría lo ha hecho por el hambre que tienen de ir a otros países a ganar, van y buscan las oportunidades y creo que viene a ganarme, eso también me da más hambre de trabajar más fuerte, no tomar nada con calma y he visto pocos videos de él, ‘Panda’ (Jay Nájar) y Luis Carlos se encargan de eso, sólo tiene una derrota, es el número 1 de su país y está en buen ranking a nivel mundial”, dijo.

Por último, Kevin González buscará sumar un triunfo más en su etapa invicta como profesional, donde cuenta con 22 victorias sin derrota y 1 empate:

“Van a ver un Kevin diferente, me ayudó mucho ganarle a Iván Morales, me dio mucha confianza, poner los pies en la tierra y centrarme más en la cuestión de creerme más las cosas y lo que quiero, van a ver un Kevin más centrado, estoy trabajando en la altura (Jiquipilco, Estado de México) y eso me va a ayudar al pelear en Culiacán al nivel del mar, estamos trabajando y me siento muy bien, sacando los 10 rounds de sparring, van a ver una versión buena y vamos a obtener la victoria primeramente Dios, esa victoria va a ser para toda la afición que me sigue y que me apoya, para mi familia y toda la gente de Culiacán”, sentenció el popular “Chacal”.