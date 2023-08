“El primer sentimiento que tengo es la emoción de volver porque es el estadio más grande que tenemos en nuestro deporte, y definitivamente el ambiente más divertido, eléctrico y emocionante que existe en el tenis. Especialmente cuando se juega una sesión nocturna en el Arthur Ashe”, dijo Djokovic en la conferencia de prensa previa al inicio del US Open . “Estoy muy emocionado de poder jugar en la noche inaugural el lunes. Para mí es volver a competir frente a probablemente los fans más ruidosos del tenis. Estoy muy, muy ansioso por eso.

“Han pasado dos años desde que jugué por última vez aquí y perdí la final ante Medvedev en 2021, y la oportunidad de lograr cuatro Slams en un año. Ese día no he tenido un buen desempeño en términos de tenis. Pero lo que sentí del público, ese tipo de conexión, amor y apoyo que me brindaron durante todo el partido y también en la ceremonia de clausura, fue algo que todavía llevo en mi corazón, y todavía siento las vibraciones de esa noche”.

El último Grand Slam que disputó Djokovic, sufrió una desgarradora derrota ante Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon. Está ansioso por recuperarse y reclamar una corona número 24 de Grand Slam que ampliaría el récord.

“Los Grand Slams son los mayores objetivos que tengo en mi carrera en este momento. Siempre hablo de eso, de que mi objetivo es alcanzar la cima y dar lo mejor de mí en Grand Slams”, dijo Djokovic. “No sé cuántos Slams más tendré. Todavía seguiré adelante. No tengo un final en mente en este momento. También entiendo que las cosas son diferentes cuando tienes 36 años, así que tengo que ser más agradecido, y tratar cada Grand Slam como tal vez el último en términos de compromiso y desempeño.