$!Verstappen y Antonelli dominan las prácticas libres del GP de Bélgica; Checo sigue rezagado

En la FP1, el vigente campeón del mundo colocó a Red Bull al frente con un tiempo de 1:47.070, superando por apenas 0.145 segundos a Lewis Hamilton (Ferrari) y por 0.207 a Charles Leclerc, quien completó el tercer puesto.

Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli marcaron el ritmo en las primeras dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica 2026 , mientras que Sergio “Checo” Pérez volvió a tener un complicado inicio de fin de semana al finalizar en las últimas posiciones con Cadillac .

La sesión representó el primer entrenamiento de la temporada en el que ni Ferrari ni Mercedes terminaron al frente. Verstappen consiguió el mejor registro pese a que Red Bull optó por utilizar una especificación anterior del alerón trasero para el circuito de Spa-Francorchamps.

Durante la práctica también destacaron Isack Hadjar, cuarto con Red Bull, y Oscar Piastri, quinto para McLaren, mientras que Kimi Antonelli fue sexto y Lando Norris concluyó séptimo.

Por su parte, Checo Pérez finalizó 19°, con un tiempo de 1:50.226, a más de tres segundos del líder y por detrás de su compañero Valtteri Bottas, quien ocupó el puesto 18.

Horas más tarde, la segunda práctica libre tuvo un nuevo protagonista. Andrea Kimi Antonelli llevó a Mercedes al primer lugar al registrar una vuelta de 1:45.944, superando a Lando Norris por 0.190 segundos y a Max Verstappen, tercero a 0.472.

Ferrari volvió a mostrarse competitivo con Lewis Hamilton en la cuarta posición, seguido por Isack Hadjar y Oscar Piastri, mientras que el argentino Franco Colapinto sorprendió al colocar a Alpine en el séptimo lugar.

La FP2 estuvo marcada por dos banderas rojas. La primera apareció después de una salida de pista de Verstappen que dejó grava sobre el asfalto, mientras que la segunda fue provocada por un accidente de Pierre Gasly, quien perdió el control de su Alpine e impactó contra las barreras, aunque salió ileso.

En contraste, Checo Pérez no logró mejorar su rendimiento y terminó 20°, con una diferencia de 3.652 segundos respecto a Antonelli, nuevamente detrás de Bottas y lejos de los puestos competitivos.