MAZATLÁN._ Con la meta de obtener su boleto a Villahermosa, Tabasco para la etapa final, partió la selección de atletismo que defenderá los colores de Sinaloa, en la etapa Macro Regional de los Juegos Nacionales Conade 2023, a celebrarse en Culiacán, del 8 al 14 de mayo.

Luego que el clasificatorio Conade cambio de sede, de San Luis Potosí a Culiacán, el número de participantes del estado y del puerto se amplió, por lo que para el entrenador Juan Manuel Viera Campos habrá más oportunidades de medalla y de boleto al Nacional de atletismo.

“Va una delegación muy bien entrenada, con muy buenos tiempos, con el ánimo fuerte y creo que vamos a obtener muy buenos resultados”, dijo Viera Campos.

El grupo que partió está conformado por 26 atletas en las categorías Sub 16 y Sub 23 al que se le sumará, el 11 de mayo, el contingente de los atletas Sub 18 y Sub 20.

El selectivo en Culiacán, que recibirá a mil 674 atletas, también será contra si mismos, ya que clasificarán a la etapa Nacional las mejores marcas.

Sinaloa pasó de 100 a 180 atletas, que tendrán que medirse contra representantes de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, así como Zacatecas.

La etapa nacional de los Juegos Nacionales Conade 2033, en la disciplina de atletismo, se llevará a cabo en Tabasco, del 15 al 25 de julio.