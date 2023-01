CULIACÁN._ Víctor Castro Inzunza, estudiante de la Licenciatura en Educación Deportiva de la Facultad de Educación Física y Deporte (FEFyDE) dio la gran sorpresa en el Torneo Nacional de Box Élite al ganar medalla de plata y obtener con ello el derecho a ser considerado para los Juegos Centroamericanos y del Caribe a efectuarse en el mes de junio en El Salvador.

Entrevistado a su regreso del torneo que tuvo como sede el Comité Deportivo Olímpico Mexicano, el púgil que entrena bajo la supervisión de Juan “Bull Terrier” Soberanes se mostró satisfecho por el logro obtenido y al mismo tiempo listo para cuando sea llamado a la preselección de box.

“Me siento bien, satisfecho que a pesar de que vengo de 13 años inactivo pude lograr traer el segundo lugar y feliz y prepararme por si me convocan y sea un ejemplo de los jóvenes, que le echen ganas, que yo a los 36 años aquí ando compitiendo con ellos”, expresó.

Castro Inzunza exhortó a los jóvenes en general a que crean en ellos mismos y que se esfuercen por todas las metas que se proponen ya que está completamente comprobado que cuando se lucha por un sueño siempre es posible alcanzarlo con perseverancia y esfuerzo.

El estudiante de la Facultad de Educación Física y Deporte reconoció los conocimientos que durante el tiempo que lleva en este deporte, su entrenador Juan “Bull Terrier” Soberanes, quien todos los días está al pendiente de los detalles físicos y técnicos de su preparación.

“El ‘Bull’, mi tío, fue el que desde más joven me enseñó, fue quien me metió al box, nunca debuté profesional, me gustó el amateur, tengo mi gimnasio y tengo mi carrera y ahora que fui a este torneo, él fue el que me dijo que fuera, quien me animó”, abundó Castro Inzunza.

Juan Soberanes, su entrenador, aseguró que Víctor Castro Inzunza a su edad es un boxeador concentrado en el deporte, lo cual es muy importante para lograr hacer buenas cosas en el boxeo amateur.

“Lo veo muy bien porque es un chavalo centrado en el deporte, que corre mucho y entrena, lo veo muy bien y creo que puede hacer algo”, puntualizó el entrenador universitario.