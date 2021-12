El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) , Mauricio Sulaimán , difundió un nuevo material donde se ve al ex pugilista con una apariencia totalmente distinta al interior de la clínica Hacienda Nueva Vida, en Ecatepec, Estado de México, donde se ha buscado reincorporarlo a la sociedad de la mano del propio organismo.

Después de la precaria situación en que vivía Miguel Ángel “Mago González” , quien fue llevado por la fuerza a un centro de rehabilitación contra las adicciones , la situación del ex campeón mundial de boxeo ha cambiado radicalmente.

Las noticias son alentadoras, pues en octubre de 2021 se dieron a conocer una serie de imágenes de González, en condición de persona indigente, deambulando por las calles de la colonia Roma . El video causó impacto y diversos boxeadores como Julio César Chávez se ofrecieron ayudarlo para rehabilitarse. No obstante, el Mago se mostraba renuente a aceptar la ayuda que le ofrecieron diversos personajes.

El ánimo del Mago al interior de la clínica donde encamina su proceso de rehabilitación ha sido favorable. Durante una entrevista para el medio Izquierdazo, el director de dicho centro de rehabilitación, Aarón Silva, aseguró que la situación del ex boxeador es estable. Uno de los principales métodos que ha utilizado para su recuperación es el deporte, pues ha encaminado una rutina de entrenamiento similar a la de los boxeadores profesionales.

Fue así que, días después, un grupo de hombres acudieron en un vehículo de color blanco a recogerlo. El suceso fue captado por una persona que aseguró que comería con el ex boxeador, incluso se mostró sorprendido con la actitud de los sujetos a bordo del vehículo. En reiteradas ocasiones, le repitieron que era una ayuda enviada por el Gran Campeón Mexicano y el CMB. Fue así que cumplieron su cometido y emprendieron el recorrido hacia la clínica.

En octubre pasado, durante el tradicional martes de café, Fernanda González, hija del ex boxeador, comentó que su papá tenía los medios para sobrellevar una vida decorosa, aunque la fiesta le ganó.

“Mi papá no es ningún vagabundo. No ha tenido necesidad. Él creció en la Roma y ahí tiene amigos. Le ganaba la parranda y se quedaba ahí. Cuando alguien no traía tenis o chamarra, y si él veía a alguien con necesidad, se lo daba (...) Tiene para vivir bastante bien, pero le ganó la fiesta, como le sucedió a otros boxeadores”, aclaró.

Hasta el momento, el proceso de recuperación de Miguel Ángel González lleva un 40 por ciento de avance, informó Infobae. Si bien la ruta recorrida ha sido favorable, su alta podría llegar en cuatro o seis meses más. Incluso, se le ha planteado la posibilidad de entrenar a jóvenes interesados en el pugilismo como su nuevo empleo.