“La primera llamada fue de Christian Horner justo después de China, diciéndome que tal vez debería estar preparado para cuando las cosas cambien un poco. Creo que fue el martes”, confesó el ex piloto de Visa Cash App RB.

Además, agradeció el apoyo de dos ex compañeros que conocen bien los desafíos de pilotar para Red Bull: Pierre Gasly y Checo Pérez.

“Recibí un mensaje de Pierre Gasly diciéndome que quería llamarme para compartir algunas ideas... Fue muy amable de su parte, me dio consejos útiles. ¡Y Checo también! Ambos me han apoyado mucho”, destacó Tsunoda.

La inusual ausencia de Helmut Marko

Uno de los detalles que llamó la atención fue la falta de comunicación de Helmut Marko, asesor clave de Red Bull y figura determinante en la carrera de Tsunoda.

“Sorprendentemente, Marko aún no me ha llamado, algo muy inusual. No estoy seguro de si estaba ocupado con otras cosas. Estoy impaciente por verle, por saber cómo reaccionará ante mi ascenso”, comentó.

El japonés bromeó sobre la situación, recordando que Marko solía contactarlo con frecuencia en sus etapas en F3 y F1, pero esta vez no lo ha hecho

“Es muy inusual. De la F3 a la F1, siempre me llamaba, pero esta vez no. Así que estoy seguro de que no hay nada por su parte. Seguimos teniendo una buena relación, así que vamos a ver cómo reacciona”.