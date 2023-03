Ramírez llegó inicialmente con 187 libras antes del pesaje del viernes, luego bajó a 182.6 libras, momento en el que su combate principal fue cancelado oficialmente.

“No hay excusas. Nunca había perdido el peso en mis 45 peleas profesionales”, dijo Ramírez en un comunicado publicado a través de su cuenta oficial de Instagram después de la fallar ante la báscula el viernes. “Esta es la primera y última vez. Siempre me he enorgullecido de ser un profesional, pero hoy no fue mi mejor momento.

“En ese sentido, me gustaría disculparme con todos mis fanáticos y seguidores, Golden Boy Promotions y DAZN por este desafortunado evento. Nunca dejé de intentar hacer el peso, cortando hasta el momento final, pero simplemente no podía perder lo suficiente para alcanzar el peso contratado”.