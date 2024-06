En la segunda manga todo parecía con viento a su favor cuando se puso set y quiebre arriba (6-4, 3-2), pero el primer australiano en veinte años en cuartos de este evento le impidió confirmar el quiebre y elevó su nivel a tal punto que tuvo set point al resto en el 6-5. Además, De Miñaur contó con ventaja de 4/0 en el desempate. Zverev, en todo caso, pudo con todo.

Se benefició de tres errores no forzados de su rival en los últimos cuatro puntos del tie-break y se quedó con la manga a pesar de ganar menos puntos que De Miñaur (40 contra 41). Quedar 2-0 en sets tras haber estado tan cerca del 1-1 le dio la suficiente confianza para definir el encuentro en el tercer parcial.

Eso sí, no la tuvo fácil. Cuando sacaba para partido en el 5-3, el australiano alargó logró una ruptura que levantó a todos de sus asientos en la Philippe Chatrier. Pero el 22 veces campeón del ATP Tour se mantuvo firme y definió en el siguiente game al resto para dejar en 8-2 su Lexus ATP HeadToHead con De Miñaur, que se quedó cortó en su intención de avanzar por primera vez a unas semifinales de Grand Slam.

“Todos en rueda de prensa me preguntan qué hago para recuperar, y siempre digo que uno no se recupera entre partidos sino en pretemporada. A mí me gusta trabajar hasta mi último limite, y así ves que los partidos a cinco sets ya no son tan difíciles. Estoy muy feliz de que todo esté dando sus frutos, y de estar en otras semifinales. Espero que pueda ganar mi primera ronda de estas aquí”, dijo Zverev luego de tres horas de partido.

Este triunfo, su undécimo de manera consecutiva (fue campeón en Roma en su participación previa a Roland Garros), cristaliza su cuarta clasificación consecutiva a semifinales de este evento, y lo convierte en el undécimo jugador con al menos esta cantidad de avances a la ronda de los últimos cuatro en el major parisino.

Los otros diez jugadores en conseguirlo fueron Rafael Nadal, Dominic Thiem, Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer, Juan Carlos Ferrero, Jim Courier, Ivan Lendl, Mats Wilander y Bjorn Borg. Zverev es ahora el único de esta lista sin avances a la final del torneo, pero buscará cambiar la historia en la jornada del viernes.

Su obstáculo para conseguirlo se llama Casper Ruud, justamente su verdugo en semifinales de Roland Garros 2023. El noruego, quien ganó por W/O en cuartos debido a la baja por lesión de Djokovic, se ha impuesto en los dos últimos cruces de la rivalidad (Roland Garros 2023 y Miami 2022). Los dos están buscando su primer título de Grand Slam.

