ESCUINAPA. _Save The Children abrirá ‘Espacios de Protección para la Primera Infancia’ enfocados a atender a menores hijos de jornaleros, principalmente aquellos que se quedan en cuarterías, informó la Directora de la organización en Sinaloa.

Iliana Castro Miranda indicó que son tres espacios los que se tendrán abiertos probablemente en los próximos días, para lo cual la organización ya está capacitando a 11 personas, denominados ‘movilizadores comunitarios’.

Estos lugares de protección a menores se ubicarán en Isla del Bosque, Cristo Rey y Teacapán, a un lado donde ya funcionan comedores comunitarios, que son también auspiciados por Save The Children.

“Son Espacios de Protección para la Primera Infancia, no es guardería, nosotros no tenemos la capacidad y no tendríamos como correr riesgos institucionales nombrándonos responsables del cuidado de una guardería, nuestro objetivo es evitar principalmente que los niños se sigan quedando solos en las cuarterías”, dijo.

Save The Children ya está trabajando en esos espacios para los cuales ha solicitado el apoyo del Ayuntamiento para concluir algunos trabajos y que estos puedan ponerse en marcha entre esta y la otra semana.

Se está haciendo un trabajo fuerte en las comunidades, se ha contratado a 11 personas, las cuales están recibiendo capacitación de las oficinas centrales de Save The Children para que como movilizadores comunitarios hagan recorridos por las cuarterías y localicen a los menores.

Indicó que, aunque la temporada prácticamente ya terminó, se está trabajando en que haya sensibilización y concientización de padres de familia, quienes tendrán que confiar en que esos espacios vendrán a sumar en el desarrollo motriz y psicoemocional de los niños y niñas.

La idea es que los niños lleguen a estos espacios en los horarios que se abren los comedores, desayunen, los que se tengan que ir a preescolar o primaria se retiren y los más pequeños de 0 a 6 años, se queden en estos espacios que estarán contiguos a los comedores.

Esos niños estarán recibiendo atención y tendrán actividades de desarrollo motriz, estimulación temprana, dependiendo de la etapa en que se encuentren, informó.

“Los espacios serán para los más pequeños... es un doble objetivo: se protegen a los niños que no deberían estar a cargo de otra niña o de otro niño, y a ese niño le quitamos esa responsabilidad y puedan acceder a su derecho a la educación, a la recreación”, dijo.

Castro Miranda informó que para hacer posible esto se ha fortalecido la organización civil con recursos humanos y recursos financieros pues cuentan con aliados corporativos muy importantes, que han acudido a conocer la situación, la realidad y las condiciones de los niños y niñas, por lo que han decidido sumarse.

Precisó que se estima que en las comunidades del valle del municipio se tienen alrededor de 3 mil 500 niños cada temporada agrícola, más 800 aproximadamente en la comunidad de Teodoro Beltrán en Rosario.

Informó, además, que los comedores comunitarios donde se atienden a menores, continuarán abiertos pues con el término de la temporada, hay familias que continúan viviendo en la zona y ante la escasez de trabajo, solicitan el apoyo en alimentos para los niños.