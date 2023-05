El problema es añejo, señalaron, entienden que pueda haber fallas, pero no ven intención de solucionar por parte de las autoridades, han pasado hasta tres meses sin agua potable.

“La verdad estamos cansados de estar pagando un recibo, de estar comprando pipas con agua y que no tengamos solución, tenemos una semana agua y tres no, vamos a tomar la carretera para ver si nos solucionan”, dijo Rufina Hernández.

El problema no es simple, indicaron, si el agua de los pozos artesanos sirviera, no estarían pidiendo que se les diera el servicio de agua potable por Jumapae, pero el agua que sale en todo el valle no sirve.

Es agua contaminada pues no hay drenaje y al estar cerca de fosas sépticas es agua que sale con olor nauseabundo, que ocasiona problemas de piel y aunque se hierva es de riesgo el consumo.

“Uno no puede estar comprando agua de garrafón para bañarse o para lavar los trastes, sale caro, el agua del pozo que tenemos no sirve, está amarilla, con mal olor, queremos solución”, dijo América Guerra.

Al respecto, la Gerente de Jumapae Fabiola Rodríguez informó que se tuvo que parar los equipos de rembombeo debido a problemas técnicos con la flecha y había que revisar el motor.

“Está personal de Jumapae en el acueducto Baluarte-Teacapán, se están haciendo reparaciones, esperamos que el servicio se restablezca para el viernes, son problemas técnicos los que tenemos”, dijo.

El problema de abasto se tiene desde La Estacada hasta Teacapán y se trabaja desde el miércoles en solucionar este desperfecto, indicó.