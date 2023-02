ESCUINAPA._ Al acudir a escuchar a padres de familia que mantenían cerrada la Primaria José G Gutiérrez, la Directora de Primarias Estatales, Gladys Marlén Cárdenas Gastelum, no solo encontró problemas laborales sino padres agobiados por casos de bullying a sus hijos.

La recién nombrada funcionaria en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, indicó que acudía por encomienda de la Secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava, debido a que la institución escolar enfrenta problemas desde hace cinco meses.

“Mi niño se bañaba, se perfumaba, desde que entró a la escuela mi hijo se me orina en la cama, mi niño no quiere hablar, cuando vine a hablar con la directora me dijo que quizá por medio del psicólogo a ver si hablaba, pero ya no se le dio seguimiento, todas las mañanas llora, me duele lo que está pasando”, le señaló entre llanto una madre de familia a la funcionaria.

El tema no es solo un problema laboral, donde piden el cese de la directora de la institución, sino ser escuchados, indicaron, donde los principales afectados son los niños.

Hay agresores dentro de la institución que pueden ser otros menores o profesores, pero todo debe ser investigado y empezar a hacer los cambios necesarios para que la escuela pueda tener la calidad de la que se presumía.

“Necesitamos una nueva directora o director, desde antes de pandemia el bullying estaba, mi niña empezó a llegar con ojos verdes, moreteada, ya está en quinto año, pero tengo niño en primer año que es agredido por el mismo compañero, ahora acosa a los dos”, señaló otra madre de familia.