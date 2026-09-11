Alcalde de Escuinapa descarta amenazas en su contra tras reincorporarse por motivos de salud

ESCUINAPA._ Al reincorporarse a sus actividades después de ocho días de ausencia, el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó que estuvo enfermo y negó haber recibido amenazas.

Esto después de los mensajes dejados en los cuerpos de dos trabajadores de Seguridad Pública y el Ayuntamiento asesinado en los últimos días.

“No, no, la verdad es que yo después de ver lo que estamos transitando, a mí me amenazan y yo me voy, porque sé que me van a cumplir y no me quiero morir así de una manera tan a lo bruto... No correteo aviones”, dijo el edil.

En su caso estuvo ausente debido a problemas respiratorios, probablemente Covid, precisó, esa fue la causa para no estar atendiendo en Palacio Municipal.

Reconoció que el municipio no puede con este tipo de delitos, no se pueden usurpar funciones, son delitos del orden federal, señaló.

El tema de seguridad está en manos de la Federación, manifestó.