ESCUINAPA. _ Al no estar presente en el Ayuntamiento de Escuinapa no puede señalar si agentes municipales agredieron a manifestantes de la Asociación Guerreros Unidos, manifestó la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

Indicó que tuvo conocimiento de la situación, pero no la forma en que se suscitaron los hechos entre agentes activos contra jubilados, pensionados y viudas de policías.

“No puedo informar si fueron agredidos o no porque no estuve presente, acudí a una invitación donde nos convocó Tere Guerra... atendió mi secretario, solamente vi un video donde claramente una licenciada dice que no se le ha pagado ni prima de antigüedad y eso no es real”, dijo la edil.

Indicó que las personas que acudieron a manifestarse en su mayoría son personas de fuera, pues el representante legal solo tiene a nueve agentes dando asesoría legal.

Precisó que en el caso de las primas de antigüedad, ellos han estado cumpliendo con los agentes que se han jubilado y hace unos días se firmó el de un agente que se pensionó en 2017 para pagarle lo que le correspondía.

Manifestó que en el tema de la homologación de salarios que están solicitando, no hay una negativa, pero no se tienen los recursos económicos para hacer frente a ello, por lo que el tema ya lo planteó al Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Estamos esperando que el Gobernador nos apoye; le comenté lo que estaba pasando, pero ya estaba enterado, me dijo que nos ayudará; agradezco que el Gobernador esté pendiente de todos los municipios y el apoyo que nos brinda”, dijo.

Precisó que, en el caso de la presunta agresión, no puede determinar que hará, pero lo hablará con el Secretario Luis Alfonso Torres Medina para determinar qué fue lo que en realidad pasó.

Al respecto, el Tesorero Víctor Hugo Camacho Millán indicó que se requieren alrededor de 4 millones de pesos para poder pagar ese recurso que se solicita en homologación, un dinero con el que no cuenta y que es una mensualidad de Fortamun.

“Se necesitan como 4 millones para esa homologación, el decreto está para cumplirse, pero no tenemos dinero, sí hemos cumplido con las primas de antigüedad y a partir de este jueves viene el aumento del 8 por ciento a policías activos de manera retroactiva”, dijo.

Las primas de antigüedad dependerán siempre de los años de servicio que se tengan, pero no se dan solo 40 mil pesos como se ha señalado por el grupo de Guerreros Unidos.