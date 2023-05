ESCUINAPA._ A partir de este martes se empezará a dispersar lo correspondiente a aguinaldos pendientes a pensionados, jubilados y activos de Jumapae, informó la Tesorera Felicitas Zamora Rodríguez.

El Ayuntamiento no puede hacer pagos en relación a salarios pendientes porque lo que la Jumapae ha entregado de soporte de adeudos está relacionado con aguinaldos solamente, preciso.

“Ya se me entregaron documentos, pero solo de adeudos de aguinaldos de 2022, no tengo más documentos, la Gerenta (Fabiola Rodríguez) es lo único que ha entregado y es lo que se pagará”, dijo la funcionaria.

Explicó que al entregarse el recurso desde las cuentas de Ayuntamiento, a donde se tienen 2.5 millones destinados para estos pagos pendientes de los trabajadores, la Tesorería debe tener documentos que avalen esos adeudos y estos deben ser entregados por la Jumapae.

“Entendemos que no están recibiendo su salario y nos preocupa, pero si hacemos pagos sin tener ese soporte en documentos, la responsabilidad es nuestra, cae directamente en mí, yo no puedo saber cuánto se adeuda porque no son trabajadores del Ayuntamiento, no sé sus sueldos, ni nada”, dijo.

Explicó que es algo que les ha explicado a los pensionados y jubilados y la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez no se niega a realizar estos pagos, por ello solicitó 1.5 millones de anticipo de participaciones y 1 millón que llegó del Gobierno del Estado para atender la situación de estos trabajadores, pero sin un adecuado sustento de estos pagos la responsabilidad es de la Comuna.

“Vamos a hacer pagos de manera equitativa para todos, solo necesitamos el sustento que avale estos pagos, Jumapae debe entregarnos, aquí está lo de los aguinaldos, entonces es lo que pagaremos solamente”, dijo.

La cantidad a pagar en aguinaldos son alrededor de 375 mil pesos, informó; de acuerdo a lo entregado por Jumapae, son aguinaldos pendientes de 2022.

Rodríguez Zamora se acercó a los pensionados y jubilados que permanecían en el pasillo, a quienes indicó que pasarán a firmar el pago que se les daría, pero estos indicaron que también querían los sueldos pendientes.

“Llama al abogado, no vamos a recibir solamente eso ¿y los sueldos?”, replicó una persona.

La funcionaria indicó que su exhorto era que recibieran el recurso del que se tenía sustento legal, pero era un tema que ellos decidían.