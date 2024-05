Previamente ya venía recabando información y material histórico de la ciudad, pero sólo la venía compartiendo en redes sociales, por lo que se considera también divulgador de El Rosario.

Esto se origina a la par de su gusto por la historia, donde sus primeras lecturas sobre el ahora Pueblo Mágico fueron del rosarense Carlos Hubbard, además de otros investigadores de la entidad.

“De hecho a mí me falta mucho, no digo que ya soy, muchos dicen ‘eres historiador’, no soy historiador; ‘eres cronista’, no soy cronista; el cronista oficial es otro, yo no, como comparto mucho de eso, entonces me interesa destacar lo que es Rosario porque hay muchas críticas, por ejemplo lo de Pueblo Mágico”, afirmó.