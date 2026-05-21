Con prudencia y precaución, sugiere Alcalde de Escuinapa vivir las Fiestas del Mar de Las Cabras

ESCUINAPA._ Ante los hechos de violencia ocurridos la mañana de este jueves, el Alcalde de Escuinapa Víctor Manuel Díaz Simental exhortó a la población a vivir las Fiestas del Mar de Las Cabras con prudencia y precaución.

Precisó que la seguridad está garantizada con elementos de los tres órdenes de Gobierno y reconoció que los sucesos del jueves por la mañana, fueron dos eventos, uno un presunto enfrentamiento y otro el ataque a una unidad de la Guardia Nacional.

“Hay presencia de Seguridad Pública estatal, municipal y federal, desgraciadamente se siguen presentando este tipo de eventos, hubo efectivamente entre las 5 y 7 de la mañana balaceras y parece que hubo bombazos para El Roblito y luego el ataque a una unidad de la Guardia Nacional en el kilómetro 180 o 181, no hubo ningún herido, no hubo muerto, queremos que la sociedad asista a las Fiestas del Mar de Las Cabras con prudencia y toda la precaución”, dijo.

Se tiene presencia de seguridad para que la población se sientan seguras en las Fiestas del Mar de Las Cabras, también es importante mantener una actitud responsable como personas y ellos como autoridades

“Yo le hago un llamado a toda la sociedad que las fuentes de información sean muy verídicas, se suscitan muchas noticias falsas, ‘que tiraron ponchallantas pa’ Las Cabras, que hay tantos cuerpos tirados por acá’, se hacen los rondines y no se encuentra nada”, dijo.

Debe ser información de fuentes formales para que no haya alarma para la gente.

Señaló que la seguridad está garantizada para la población que va a la playa y para quienes se quedan en la ciudad.