$!Confirma empresa: hay cuatro mineros atrapados en mina de Rosario

EL ROSARIO._ La empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. confirmó que existen cuatro trabajadores atrapados en su mina en Rosario, debido al hundimiento de presa de jales, y solicitó apoyo técnico especializado para su rescate.
Informó que el incidente ocurrió a las 15:00 horas del pasado miércoles 25 de marzo, tal como lo denunciaron familiares de trabajadores mineros ante Noroeste.
A través de un comunicado oficial y firmado por Víctor Manuel Canales Hidalgo, quien se identificó como Coordinador SSOMA, se confirmó los hechos.
“Se registró un incidente derivado del hundimiento de una presa de jales, el cual generó una comunicación directa hacia la obra minera subterránea. Como consecuencia de este evento, cuatro personas quedaron atrapadas al interior de la mina”, expone el documento.
Asimismo, señala que de inmediato se activaron los protocolos de emergencia y se mantiene coordinación interna para la atención del incidente.
“En este contexto, se solicita de caracter urgente el apoyo de personal técnico personalizado, así como equipo adecuado, para llevar a cabo las maniobras de rescate de forma segura, eficiente y bajo los estándares aplicables en materia de seguridad minera”, se exhorta.
El anuncio concluye con la garantía de que se continuará informando oportunamente la evolución de la situación.
Tras la denuncia de los hechos ante Noroeste, y luego de recibir el reporte oficial a poco más de 24 horas de que se registró el derrumbe en una mina en la zona de la comunidad de Chele, en la zona serrana de Rosario, un convoy conformado por diferentes corporaciones acude al lugar.
“Sí hay reporte de C4, derivado de que se encuentran unas personas atrapadas en una mina rumbo a Chele y vamos a ir a checar”, informó Martín Roberto Curiel Ceballos, director de Seguridad Pública local.
Hasta las 20:15 horas de este jueves, las autoridades de Sinaloa no habían reportado lo que hallaron.