$!Confirma empresa: hay cuatro mineros atrapados en mina de Rosario

EL ROSARIO._ La empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. confirmó que existen cuatro trabajadores atrapados en su mina en Rosario, debido al hundimiento de presa de jales, y solicitó apoyo técnico especializado para su rescate.

Informó que el incidente ocurrió a las 15:00 horas del pasado miércoles 25 de marzo, tal como lo denunciaron familiares de trabajadores mineros ante Noroeste.

A través de un comunicado oficial y firmado por Víctor Manuel Canales Hidalgo, quien se identificó como Coordinador SSOMA, se confirmó los hechos.

“Se registró un incidente derivado del hundimiento de una presa de jales, el cual generó una comunicación directa hacia la obra minera subterránea. Como consecuencia de este evento, cuatro personas quedaron atrapadas al interior de la mina”, expone el documento.