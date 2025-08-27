$!Conmemoran el Día Mundial del Peatón en Elota con campaña de respeto, prevención y responsabilidad

LA CRUZ, Elota._ En el marco del Día Mundial del Peatón, que se celebra cada 17 de agosto, autoridades municipales realizaron una jornada de concientización sobre la importancia de respetar a las personas que transitan por las calles, fomentando una cultura vial basada en el respeto, la prevención y la responsabilidad entre peatones y conductores. El Presidente Municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, manifestó que esta fecha es un día para concientizar sobre la construcción de una cultura vial que beneficie a todos los ciudadanos, promoviendo la seguridad, los derechos del peatón y la creación de espacios más seguros, accesibles e inclusivos.

Indicó que pintar señalamientos y reforzar la educación vial es un punto favorable; sin embargo, resaltó que, este es un trabajo en equipo, entre sociedad y gobierno, para prevenir accidentes y mejorar la movilidad en el municipio. “Yo hago un llamado, sobre todo a los funcionarios, que empecemos por nosotros mismos, que pongamos el ejemplo, y si vemos a una persona con alguna discapacidad, alguna persona mayor que le demos prioridad por educación, y sobre todo, para crear esa cultura, esto lo tenemos que hacer nosotros mismos y así mandamos un mensaje a la ciudadanía”, expresó el Alcalde.







