$!Conmemoran el Día Mundial del Peatón en Elota con campaña de respeto, prevención y responsabilidad

LA CRUZ, Elota._ En el marco del Día Mundial del Peatón, que se celebra cada 17 de agosto, autoridades municipales realizaron una jornada de concientización sobre la importancia de respetar a las personas que transitan por las calles, fomentando una cultura vial basada en el respeto, la prevención y la responsabilidad entre peatones y conductores.
El Presidente Municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, manifestó que esta fecha es un día para concientizar sobre la construcción de una cultura vial que beneficie a todos los ciudadanos, promoviendo la seguridad, los derechos del peatón y la creación de espacios más seguros, accesibles e inclusivos.
Indicó que pintar señalamientos y reforzar la educación vial es un punto favorable; sin embargo, resaltó que, este es un trabajo en equipo, entre sociedad y gobierno, para prevenir accidentes y mejorar la movilidad en el municipio.
“Yo hago un llamado, sobre todo a los funcionarios, que empecemos por nosotros mismos, que pongamos el ejemplo, y si vemos a una persona con alguna discapacidad, alguna persona mayor que le demos prioridad por educación, y sobre todo, para crear esa cultura, esto lo tenemos que hacer nosotros mismos y así mandamos un mensaje a la ciudadanía”, expresó el Alcalde.
Como parte de las actividades, se realizó una presentación para representar situaciones de riesgo en la vía pública y reforzar el mensaje de prevención.
En su intervención, Richard Millán anunció que este jueves se inaugurará el sistema de plumas en el crucero de playa Ceuta, lo que permitirá ordenar el tráfico y evitar percances; asimismo, adelantó que para el 2026 se contempla la instalación de más semáforos en puntos estratégicos, con el fin de agilizar la movilidad segura.