ESCUINAPA. _ Pensionados y jubilados de Jumapae dieron una prórroga de un día para que la paramunicipal les empiece a pagar las quincenas que se les adeudan.

Los afectados acudieron a realizar un nuevo plantón en la dependencia y entraron a dialogar con la gerente Fabiola Lizárraga Rodríguez y un consejero de Jumapae que llegó al lugar.

“Las veces que hemos venido ella dice que nos va a pagar, que nos va a depositar y a la hora de la hora resulta que no los hace, por eso nosotros nos manifestamos, pero nos vamos a esperar este día, si no vemos respuesta vamos a tocar la puerta con la presidenta”, dijo Alma Polanco Jiménez.

De no tener esos depósitos, mañana martes estarán en Presidencia Municipal buscando a la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, pues alguien debe darles solución, señalaron.

“Ruego y ruego que me den algo para mi piecito, bueno lo que queremos es que nos paguen, que me paguen”, Jerónimo Machado Ayón.

La gerente de Jumapae Fabiola Lizárraga Rodríguez indicó que el no pagar a los pensionados y jubilados no se trata de no tener la voluntad, la realidad es que no cuentan con los recursos económicos para ello.

“Las cuentas están embargadas por Infonavit, lo que llega a través de transferencia, está ahí, hasta que pueda conveniar, no podemos hacer uso del dinero”, dijo.

La propuesta que les hizo, manifestó, es que lo que llegue a pagarse de manera efectiva en caja, podría empezar a abonar a estas personas, que no niega que se les adeuda y que en el caso de muchos de ellos son adultos mayores y requieren ese recurso.

Dado que los que se les entrega como pensión es poco, pero se tienen también que resolver otros problemas como estos pagos de convenios, el pago de energía eléctrica que ya se tiene un recibo de 209 pesos, entre otros problemas de la Jumapae.