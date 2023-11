EL ROSARIO._ Tener una bicicleta nueva es un anhelo que se ha tenido que aplazar para Diego, el pequeño que se volvió viral en redes sociales al desfilar el 20 de noviembre con un papalote hecho con la bolsa de una tienda.

Su mamá, Betzaida, señaló que no ha podido cumplirle este sueño al tener que afrontar el ser madre soltera y las dificultades económicas que esto implica.

Con pesar, la joven jefa de familia reconoció que es una deseo pospuesto por años, y que es planteado por Diego cada vez que se avecina la Navidad.

“Siempre me dice para estas fechas que ojalá y este año sí le pueda comprar la bicicleta, pero yo le digo que vamos a ver cómo nos va porque no me gusta darle falsas ilusiones”, comentó.