“Me siento muy contenta, me siento emocionada de tener la oportunidad de tener y de cumplir una promesa realmente”.

No obstante, explicó que cada año, desde hace cuatro décadas, viene otorgando el vestido para la virgen dolorosa y el niño Jesús propios de la Semana Santa.

Dora Elva señaló que esta devoción la aprendió de su padre Félix López Zamudio, y fue tras su fallecimiento cuando decidió darle puntual seguimiento.

“Ya que falleció mi papá, de eso hace más o menos 40 años, me he encargado de lo que él donaba a la iglesia y hasta la fecha lo sigo haciendo, hasta que Dios me dé vida y salud para seguir haciéndolo”, concluyó.