Algunos de sus vecinos se mantienen en los techos de sus casas o en las segundas plantas, en espera de que el agua del río baje. Parecía imposible que vieran una inundación de esta magnitud.

“Todo esto que ve, en el ‘Willa’ no lo tuvimos, en media hora subió toda esta agua, perdimos todo, perdimos todo, creíamos que no nos iba a llegar, desde el sesenta y ocho no teníamos una creciente como esta”, señala Mario Ochoa Herrera, mientras seca sus ojos y observa la casa entre las aguas.

Las lluvias del huracán Pamela hicieron que se inundaran casas y calles que tenían más de 50 años que no llegaba el río hasta sus puertas. Hoy el río se metió para dejarlos sin nada material.