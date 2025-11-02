El Sur
|
Día de Muertos

Escuinapa honra a sus difuntos entre flores, música y convivencia en el panteón Benito Juárez

Familias se reúnen para recordar a sus seres queridos en el Día de los Fieles Difuntos
Carolina Tiznado |
02/11/2025 15:01
02/11/2025 15:01

ESCUINAPA._ Flores y veladoras adornan el panteón Benito Juárez, alrededor de las criptas decenas de familias conviven en el día de los fieles difuntos.

En algunas tumbas solo se observan las flores, en otras más están las personas reunidas, un año más, celebrando la vida de quien ya no está.

$!Escuinapa honra a sus difuntos entre flores, música y convivencia en el panteón Benito Juárez

Algunas familias llevaron bocinas, otras más decidieron contratar la banda o un cuarteto de músicos de guitarras.

“Lo importante es venir, que sepan que no los olvidamos”, dijo Remigio Hernández.

Las flores que adornan las tumbas son frescas, pero también de papel, de unos años a la fecha el robo de estas es frecuente, por lo que hay quienes optan por lo artificial, señalaron.

  • $!Escuinapa honra a sus difuntos entre flores, música y convivencia en el panteón Benito Juárez
  • $!Escuinapa honra a sus difuntos entre flores, música y convivencia en el panteón Benito Juárez
  • $!Escuinapa honra a sus difuntos entre flores, música y convivencia en el panteón Benito Juárez

El número de personas para algunos es menor que otros años, sin embargo, el encargado del panteón, Juan Manuel Vásquez Rojas, indicó que se ha tenido mucha afluencia.

“Es mucha la gente que está viniendo, mucha gente entrando y dentro hay más que el año pasado”, dijo.

$!Escuinapa honra a sus difuntos entre flores, música y convivencia en el panteón Benito Juárez

No tiene un número sobre la afluencia, pero a su consideración y observando el número de personas que ha entrado, sí se supera a las que llegaron el año pasado.

#Día de Muertos
#Panteones
#Escuinapa
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube