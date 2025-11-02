$!Escuinapa honra a sus difuntos entre flores, música y convivencia en el panteón Benito Juárez

ESCUINAPA._ Flores y veladoras adornan el panteón Benito Juárez, alrededor de las criptas decenas de familias conviven en el día de los fieles difuntos. En algunas tumbas solo se observan las flores, en otras más están las personas reunidas, un año más, celebrando la vida de quien ya no está.

Algunas familias llevaron bocinas, otras más decidieron contratar la banda o un cuarteto de músicos de guitarras. “Lo importante es venir, que sepan que no los olvidamos”, dijo Remigio Hernández. Las flores que adornan las tumbas son frescas, pero también de papel, de unos años a la fecha el robo de estas es frecuente, por lo que hay quienes optan por lo artificial, señalaron.







El número de personas para algunos es menor que otros años, sin embargo, el encargado del panteón, Juan Manuel Vásquez Rojas, indicó que se ha tenido mucha afluencia. “Es mucha la gente que está viniendo, mucha gente entrando y dentro hay más que el año pasado”, dijo.