“Nos heredaron un Acaponeta en ruinas... que no quepa duda que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y estamos dando prioridad a los problemas primordiales como agua y drenaje. Vamos a continuar invirtiendo bien el dinero de la gente como la renta del camión váctor”, señala el texto hecho por el Alcalde nayarita Manuel Salcedo a través de sus redes sociales, el sábado por la tarde.

ESCUINAPA._ El problema de aguas negras no se resuelve en el municipio de Escuinapa, estas brotan por distintas calles y el camión especializado en resolverlo se tiene rentado en Acaponeta, Nayarit, señalaron trabajadores de Jumapae y confirmado a través de sus redes sociales por el Alcalde de ese municipio.

Hay situaciones añejas con drenajes colapsados en colonias como Paredones sobre la calle Libertad, Infonavit Arroyo Seco por calle Río Quelite, en Pueblo Nuevo por calle Río de las Cañas. Estas son fugas que se tienen desde hace 2 meses a mes y medio.

“Son fugas de drenaje, es una peste y por más que hemos hablado a la Jumapae, a la presidencia, todo sigue igual, es una peste”, dijo Isabel Martínez, vecina del Infonavit Arroyo.

El Gerente de la Jumapae Geovanni Saracco Martínez señaló que el camión váctor estaba en el almacén de Jumapae.

Para confirmar el hecho Noroeste acudió, pero el camión no estaba en el lugar.

“El váctor fue a Palmillas a limpiar allá, pero no, no se ha rentado ni nada, ¿Acaponeta? No deste fue a zona sur, el sábado ayer fue, incluso el váctor está en el almacén”, dijo.