$!Familias reprochan falta de limpieza en el panteón Benito Juárez de Escuinapa

ESCUINAPA._ Familias que acudieron al panteón Benito Juárez reprobaron las labores de limpieza que se tuvieron en el lugar. “Es un cochinero todo el panteón, montones de basura por todos lados”, dijo una de las personas que salía del camposanto. La entrada al panteón, así como el sitio al que llaman ‘descanso’, era bonito y presentable mas no el interior, señalaron.







“Dejaron ‘ensalada’ de basura por todos lados, eso no está bien Presidente, nunca había estado tan sucio”, dijo una de las visitantes. Entre los pasillos y las criptas sí se tenían montículos de basura, que al parecer no se alcanzaron a recoger. “Es que sí está limpio, sí limpiaron, pero dejaron la basura amontonada, eso es lo que hace que se vea feo”, dijo otra de las personas que se encontraba también con su familia en el lugar.







El encargado del panteón Municipal, Manuel Vásquez Rojas, reconoció que no alcanzaron a limpiar para la festividad. “Llovió mucho gracias a Dios, la maleza estuvo creciendo y pues no nos alcanzó el tiempo, los muchachos estuvieron trabajando hasta el viernes, pero no alcanzaron”, dijo.



