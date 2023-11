“Hace días fue su cumpleaños y fue al lugar donde trabajo y me dice ‘¿sabes por qué estoy vestido así?’ (iba muy guapo), a lo que respondí que no sabía y él muy contento me dice ‘es mi cumpleaños’ y casi lloro como me lo dijo; estaría chido festejar su cumpleaños ya que nunca ha tenido uno”, compartió en redes sociales Brenda García.

Describió a Diego como “un amor de niño, muy educado y responsable con sus hermanitas”.

De inmediato obtuvo respuestas positivas con el interés de concretar la fiesta para el pequeño estudiante.

Si usted amable lector desea colaborar favor de contactarse al siguiente número de celular 694 101 58 95.