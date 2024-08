“Por eso no voy a hablar mucho porque no nos estamos despidiendo porque voy a regresar, vamos a regresar. También se construyó la presa Santa María, cuando llegamos estaba abandonada, se pensaba que no se iba a construir y ya se terminó, ya vamos a terminar también con el sistema de riego de la Presa Santa María, nosotros vamos a regresar de nuevo a inaugurar el distrito de riego de la Santa María”, expresó López Obrador.

Por su parte, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que durante los primeros tres años de la administración del Gobernador Rubén Rocha Moya ha contado con el apoyo del Presidente López Obrador y en los otros tres contará con el apoyo de su administración, pues le tiene aprecio a Sinaloa.

“Vamos a seguir apoyando a Sinaloa, porque a Rubén Rocha ya le tocaron tres años con el Presidente, pues ahora le van a tocar tres años con la Presidenta y vamos a seguir colaborando en todo lo que requiera Sinaloa, además ya saben, yo tengo un cariño especial por Sinaloa verdad, porque mi esposo Jesús (Tarriba) es de aquí de Mazatlán, Sinaloa, así es que mi corazón está aquí en este estado”, recalcó en el evento inaugural.

“Decía además que es tiempo de transformación y decía que es tiempo de mujeres, no porque solamente vayamos a gobernar para las mujeres, pues no, vamos a gobernar para todos y para todas, pero es la primera vez después de 200 años de independencia de la República que llega una mujer a la Presidencia y pienso que no es que llegue solo Claudia, no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas al Gobierno de la República, que viva la Cuarta Transformación”.

En su mensaje de bienvenida, el Gobernador de Sinaloa manifestó que el de este domingo fue un hecho histórico pues el Presidente que sale y la Presidenta que entra vienen a hacer entrega y a recibir en territorio lo que hizo el Mandatario y lo que está proyectado.

”Señor Presidente, toda esta gente que está aquí vienen a agradecerle lo que ha hecho por Sinaloa y lo que ha hecho por México, particularmente estamos en una obra que se ha concluido ya, el sistema de riego de la Presa Picachos, acuérdense que la Presa Picachos estuvo siendo una alberca grande por 15 años hasta que llegó el Presidente e hizo los canales, ya están corriendo los canales por aquí; el Presidente y sus operadores, Germán Martínez, director general de la Conagua, Isauro, un hombre 4x4 que aquí anduvo junto con varios funcionarios del Gobierno de Sinaloa, pero también de las presidentas, de los presidentes de Mazatlán, de Rosario, de Escuinapa, de Concordia y todos vinieron a agradecer y a entregar su compromiso”, reiteró Rocha Moya.

“Pero esta obra se complementa con otra más, el Presidente no entrega obras inconclusas, por eso los canales de la Santa María los tiene pendientes, hay el compromiso que antes de que salga usted Presidente van a quedar terminados, pero esas dos obras le van a dar agua para el cultivo a miles de productores, pequeños productores de varios ejidos, a ver si están aquí de Matadero, del Zopilote, Villa Unión, La Amapa, Huajote, El Pozole, Siqueros, El Guayabo, El Roble, Lomas del Guayabo, La Urraca, El Bajío, Los Pozos, Aguacaliente, Aguaje de Costilla, esos son ejidos de este distrito”, continuó.

Esta obra, apuntó, beneficiará a 16 comunidades de Mazatlán, Concordia y Rosario.

Rocha Moya dijo que en el sur del estado el Gobierno federal ha invertido cerca de 30 mil millones de pesos para el nuevo distrito de riego de la Presa Picachos, así como la Presa Santa María y su distrito de riego, que permitirá incorporar a 47 mil hectáreas a la agricultura más 3 mil que se ampliarán en la comunidad de El Tablón, en Rosario.