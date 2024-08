El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podría llegar la tarde de este mismo sábado a Mazatlán para pernoctar y encabezar mañana domingo junto con la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, la inauguración del nuevo Distrito de Riego de la Presa Picachos.

“La posibilidad es que llegue hoy por la tarde, no me han confirmado hora, no tendrá reunión, si acaso voy lo saludo, pero en particular no hay una reunión previa ni mucho menos, es solamente el evento el día de mañana, está contemplado tentativamente a las 10:30 de la mañana, pero no hay más pormenores, digo, se concreta nada más al evento”, manifestó la mañana de este fin de semana el Alcalde Édgar González Zataráin.