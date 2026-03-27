El Sur
|
Viacrucis

Invitan al Viacrucis Viviente de Malpica en su 60 aniversario

El Viacrucis Viviente en Malpica celebrará 60 años de tradición este viernes 3 de abril
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/03/2026 12:49
27/03/2026 12:49

MALPICA, Concordia._ La comunidad de Malpica se prepara para vivir uno de los eventos religiosos y culturales más importantes de la región: el Viacrucis Viviente, que este 2026 celebra 60 años de tradición , consolidándose como una de las representaciones de la Pasión de Cristo más emblemáticas de Sinaloa.

$!Invitan al Viacrucis Viviente de Malpica en su 60 aniversario

La representación se llevará a cabo este viernes 3 de abril a las 10:30 horas, teniendo como punto de inicio la Plazuela del pueblo, desde donde partirá el recorrido que recrea los momentos más significativos del Viacrucis.

Durante seis décadas, esta tradición ha reunido a familias, vecinos y visitantes que participan como actores, organizadores o espectadores, convirtiendo el evento en una manifestación de fe, cultura y unión comunitaria. Cada escena representa el sacrificio, la reflexión y el significado de la fe cristiana, en una experiencia que, según los organizadores, no solo se observa, sino que se vive y se siente.

$!Invitan al Viacrucis Viviente de Malpica en su 60 aniversario

El Viacrucis Viviente de Malpica se ha transmitido de generación en generación, manteniendo viva una tradición que forma parte de la identidad del pueblo y que cada año atrae a más visitantes de la región.

Las autoridades y organizadores invitan a la población a asistir en familia, respetar el desarrollo de la representación y formar parte de esta tradición que ha marcado la historia de la comunidad.

#Semana Santa
#Viacrucis
#Religión
#Cristo
#Malpica
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube