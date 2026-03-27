$!Invitan al Viacrucis Viviente de Malpica en su 60 aniversario

MALPICA, Concordia._ La comunidad de Malpica se prepara para vivir uno de los eventos religiosos y culturales más importantes de la región: el Viacrucis Viviente, que este 2026 celebra 60 años de tradición , consolidándose como una de las representaciones de la Pasión de Cristo más emblemáticas de Sinaloa.

La representación se llevará a cabo este viernes 3 de abril a las 10:30 horas, teniendo como punto de inicio la Plazuela del pueblo, desde donde partirá el recorrido que recrea los momentos más significativos del Viacrucis.

Durante seis décadas, esta tradición ha reunido a familias, vecinos y visitantes que participan como actores, organizadores o espectadores, convirtiendo el evento en una manifestación de fe, cultura y unión comunitaria. Cada escena representa el sacrificio, la reflexión y el significado de la fe cristiana, en una experiencia que, según los organizadores, no solo se observa, sino que se vive y se siente.