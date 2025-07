Reconoció que no sólo se vive el desgaste físico, sino también el emocional, pues cada temporada representa el migrar de su tierra y distanciarse de la familia, como este año que salió de su hogar en marzo para una estadía en Rosario de hasta seis meses.

“Sí (quiero que estudien), por eso salgo para que a ellos no les falte nada pues, por eso hace uno la lucha para que ellos estudien y no como yo fui, es feo, pero gracias a Dios ellos están estudiando, le están echando ganas”, expresó evidenciando orgullo.

“Estando allá ganando por día no te va a dar, por eso hace uno el sacrificio de venir, trabajar echándole ganas, porque es lo que le puede dar uno a los hijos, el estudio”.

Los ingresos en su tierra son inferiores a los que gana en esta actividad por lo que emigrar no era una opción sino una necesidad.

En esta temporada trabaja en el empaque San Diego, donde por día se esfuerza en no bajar de las mil 500 a 2 mil cajas empacadas, aunque expuso que no siempre ha sido así, pues en sus inicios en esta área no superaba las 100 cajas.

Confesó que el número siempre lo determina la calidad de la fruta, pues se toman en cuenta los calibres para la exportación.

El pago por caja varía oscilando la mayoría de las veces en poco menos de un peso o en otras casi los dos pesos, de ahí su esfuerzo para que no bajen de las mil 500 cajas.

Tras la primera vez que salió de su hogar con tan sólo 12 años y tomó rumbo, en ese entonces desconocido, rememoró que fue para llegar a trabajar en un empaque de Agua Verde, sindicatura de Rosario, y desde entonces la temporada de mango ha marcado la pauta de su vida.