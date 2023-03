ESCUINAPA. _ El Cabildo de Escuinapa ha hecho lo posible para apoyar a la Jumapae, pero es necesario saber las estrategias que la Gerenta Fabiola Rodríguez Lizárraga ha implementado para responder a ello, manifestó el Regidor Gabriel Astorga Ceja.

La postura del regidor fue señalada en la pasada sesión ordinaria de Cabildo, donde se solicitó aprobar el pago de cloración de agua de manera directa de las participaciones federales, por un monto de 163 mil 945 pesos.

“Me gustaría que la Gerente de la junta dijera que estrategia de recaudación ha hecho desde que tomó el cargo, eso resta al trabajo que viene haciendo la Presidenta o viene haciendo el Cabildo en las acciones para apoyar a la Junta”, dijo.

Manifestó que la gerenta, que hasta el momento es la funcionaria que más ha durado en el cargo, después de dos gerentes anteriores desde que entró la administración pública, no ha tenido ninguna comparecencia en el Cabildo, para informar avances del trabajo de una paramunicipal que está en problemas siempre.

“Se me hace forma comoda, decir ‘señor Gobernador, apoyenos’, pero no muestra interés, ni estrategia ni nada, en este sentido queda a deber la Gerenta, creo que debemos poner atención, ya tiene más tiempo de gerente en el cargo, sin embargo, la verdad de manera personal no he visto que tenga interés de tener soluciones para la Junta”, dijo.

Con su postura no es que haya un ‘regateo’ a la Jumapae, aclaró, pero sí quisiera ver más iniciativa de parte de la Gerencia, para tener acciones para sacar adelante a la paramunicipal o para informar estrategias para sacar adelante a la dependencia.

La Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez manifestó que podría haber una comparecencia en mesa de trabajo de la funcionaria para que explicará sobre el trabajo que ha desarrollado.

El punto fue aprobado y se explicó que la cloración hasta el mes de febrero se pagaba de manera directa al proveedor, pero a partir de este mes de marzo el pago lo hará el CEAPAS después de que el recurso le sea enterado por parte del Gobierno del Estado, del descuento que se hará de participaciones federales del municipio.

Con ello además, el CEAPAS se hará cargo de supervisar que la cloración se haga de manera adecuada y que se tengan los trabajos que garanticen la sanidad del agua.